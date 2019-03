Milletvekili Yılmaz'dan Koyulhisar'a Doğal Gaz Müjdesi

Kaynak: AA

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Koyulhisar ilçesine doğal gaz geleceğinin müjdesini verdi.Seçim çalışmaları kapsamında Koyulhisar ilçesinde temaslarda bulunan Yılmaz, AK Parti seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Yılmaz burada yaptığı konuşmada, arkasında hükümet olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan belediyeler ile daha fazla hizmet geleceğini vurguladı.AK Parti Koyulhisar Belediye Başkan Adayı İlhan Eren'e destek isteyen Yılmaz, "Diğer kardeşlerimiz de hizmet getirebilir. Fakat onlar bir-iki getirirse İlhan Eren başkanım on getirir. Onun için kardeşlerimizin şuna karar vermeleri lazım, Koyulhisar'ın bir iki hizmete mi yoksa kat kat fazlasına mı ihtiyacı var." dedi.Eren'e verilecek desteğin hizmet olarak geri döneceğini dile getiren Yılmaz, İlhan Eren'in her türlü vaadinin altına imza attıklarını vurguladı.Eren'in en büyük vaadinin ilçeye doğal gaz getirmek olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:"Adayımız 'Koyulhisar'da yaşayan insanlarımızın hayat standardını her alanda yükseltelim, bunun için de doğal gazı mutlaka getirmemiz lazım' diyor. Allah nasip ederse önümüzdeki dönem sözümüz söz. Yapılamayacak işe yapılamayacak deriz. Neden, sonra tekrar geleceğim ve yüz yüze bakacağız. Yapamayacağımız hiçbir şeyi vadetmedik, vadettiklerimizin de hepsinin arkasında olduk. Allah nasip ederse doğal gazı Koyulhisar'a getireceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Divriği Sivas'ın en uzak ilçesi. Divriği'ne doğal gaz geldi mi? Gürün'e geldi mi? Gemerek'e geldi mi? Zara'ya geldi mi? Kangal'a geldi mi? Geldi. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde Koyulhisar'a da gelecektir."Yılmaz, MHP seçim irtibat bürosunu da ziyaret ederek belediye başkan adayı Osman Epsileli'ye başarı diledi.