Milletvekili Yılmaz Zara'da İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz
, Zara ilçesinde bazı incelemelerde bulundu.
Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala
'yı makamında ziyaret eden Yılmaz, belediye çalışmaları hakkında brifing aldı.
Daha sonra beraberindeki heyetle inşaatı devam eden Mehmet Habib Soluk
Öğretmenevi ve 24 derslikli Gazi İlkokulu'nu ziyaret eden Yılmaz'a, yetkililer çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Geçen ay eğitime açılan İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu'nu da gezen Yılmaz, bir süre öğrencilerle sohbet etti.
Ziyaretler sonrası açıklama yapan Yılmaz, eğitim alanında gerek fiziki gerek teknolojik olarak ülkede ciddi iyileştirmeler yapıldığını söyledi.
Yatırımların hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Bu yatırımlar geleceğimiz için yeni nesillerin iyi şartlarda eğitim almaları içindir. Ülkemiz sadece eğitim alanında değil savunmadan sağlığa, ulaşımdan bilime, teknolojiye her alanda kalkınmıştır." dedi.
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Kaynak: AA