Milletvekili Yurdunuseven, Çay'ı Ziyaret Etti

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven
, Çay ilçe teşkilatını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.
Yurdunuseven'in ziyaretinde, AK Parti Afyonkarahisar Yönetim Kurulu Üyesi ve Çay Koordinatörleri Abdil Tıkır, Cemal Çakır
, AK Parti Çay İlçe Başkanı İbrahim Türkkan, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe merkez ve belde belediye başkan adayları ile partililer hazır bulundu.
"Bugün bazı ilçelerimizi ziyaret edelim aday adayları kardeşlerimizle bir araya gelelim istedik" diyen Yurdunuseven, genel olarak bütün ilçelerde çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Parti tarafından temayül ve anketler yapıldığını kaydeden Yurdunuseven, şöyle konuştu:
"Kendi tahminimi söylüyorum, tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra önümüzdeki haftalarda açıklanacağını ümit ediyorum. Çay ilçemizde toplamda dokuz tane aday adayı kardeşimiz var, kimsenin kimseye üstünlüğü asla yok ve bir kardeşimiz bu yarışta bayrağı omuzlayacak ve bizler de birlik ve beraberlik içerisinde bir bütün olarak seçim çalışmalarında desteğimizi vereceğiz. Şunu özellikle aklınızın bir köşesine yazın ki, AK Parti'de aday adayı olmak bir şereftir."
Partililerin sorularını yanıtlayan Yurdunuseven, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili olarak ilçelerde ittifak olacak mı sorusuna ise, "Açık ve net söylüyorum, şu an itibarıyla ne Çay'da ne de beldelerimizde ittifak söz konusu değildir. İlçe merkez ve beldelerimizde pırıl pırıl aday kardeşlerimiz var, Çay ilçe merkez ve iki belde olmak üzere üçte üç yaparak belediye başkanlığını alacaklar. Bizim amacımız Çay'a hizmet etmek." dedi.
İbrahim Yurdunuseven,Afyonkarahisar,Milletvekili
09 Aralık 2018 Pazar 13:43