Milletvekili Yurdunuseven'in Acı Günü

Hayatını kaybeden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in ağabeyi Mehmet Yurdunuseven son yolculuğuna uğurlandı.<br><br>Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven'in ağabeyi Mehmet Yurdunuseven bugün öğle namazına mütaakip İmaret Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.<br><br>Yurdunuseven'in cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burhanettin çoban ve çok sayıda sevenleri katıldı. - AFYONKARAHİSAR