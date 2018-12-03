Milletvekilinin Kırbaçlı Paylaşımı KKTC'de Tartışma Yarattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanan şiddet olaylarına sosyal medyadan yayınladığı 'beyzbol sopası' ile tepki gösteren iktidar Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, tartışma yaratacak yeni bir paylaşıma daha imza attı.

"BİR SÜRE KULLANILMASI GEREKEN ALET"

Manavoğlu, sosyal medyada ve ülkede gündem oluşturan 'beyzbol sopası' ardından bu kez 'kırbaç' ile gündeme geldi. Eline aldığı kırbaçın fotoğrafını paylaşan KKTC'li vekil, not olarak da; "KKTCnin selameti için belli bir süre kullanılması gereken alet" yazdı.

"BAZI MİLLETVEKİLLERİ HÜKÜMETTE OLDUKLARINI UNUTUYOR"

Manavoğlu'nun bu paylaşımı gündem oldu. Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, paylaşıma, "Bazı milletvekilleri hükümette olduklarını unutuyor" diye tepki gösterdi.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALAMAYACAKLARSA..."

"Bir gün sopa gösteriyorlar bir gün kırbaç" şeklinde konuşan Öztürk, "Et de ellerinde satır da. Gerekli önlemleri ve tedbirleri alacaklarsa alsınlar, alamayacaklarsa devletle dalga geçer gibi sopa ve kırbaç göstermesinler" dedi.

Gülşah Sanver Manavoğlu

"SİLKELENMEMİZ GEREKİYOR"

Tepkiler üzerine DHA'ya açıklamalar yapan Manavoğlu, "Ülkede herkes hayali bir dünyada yaşıyor. Sosyal medyadan bir ahkam kesme var. Herkes aklını başına almalı" dedi. Ülkede iyi de yapılsa kötü de yapılsa eleştirildiğini kaydeden Manavoğlu, "Ülke olarak silkelenmeliyiz. Kendimizi sorgulamalıyız. İyice düşünmeliyiz. Bu gidiş iyi bir gidiş değil" diye konuştu.

"SÜRECİN İÇERİSİNDE OLMALIYIZ"

Ülkede siyaset yapanların toplum çıkarına görev yapması gerektiğini ifade eden Manavoğlu, "Bir siyasetçi korkmadan ülke menfaati için çalışacak. Korkmayacak yeniden seçilemem diye. Partili partisiz hepimiz için geçerli bunlar" dedi. KKTC'li vekil, "Değişim görevi sadece Meclis'e düşmüyor. Cumhurbaşkanı, sendikalar ve tüm toplum olarak sürecin içerisinde olmalıyız" dedi.

BEYZBOL SOPALI PAYLAŞIMI DA OLAY OLMUŞTU

Manavoğlu, daha önce yaptığı beyzbol sopalı paylaşımına da "Eğer bu gidişi tersine çevirecek önlemleri hızlandırmazsak bir sonraki adım, vatandaşın kendi adaletini kendinin uygulaması olacak" notunu düşmüştü.