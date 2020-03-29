Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milletvekilinin minik kızından "Evde kal Türkiye" çağrısı

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur'un 4 yaşındaki kızı, sosyal medyadan vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

29.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:10
Milletvekilinin minik kızından
AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur'un 4 yaşındaki kızı, sosyal medyadan vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.
Milletvekili Uğur, sosyal medya hesabından "Kızım Fatıma Zehra'nın sizlere bir mesajı var" başlıklı bir video paylaştı.
Uğur'un "48saathiççıkma" ve "Evde kal Türkiye ve Burdur" etiketiyle paylaştığı videoda 4 yaşındaki kızı Fatıma Zehra, "Evde kal Türkiye, dışarı çıkma çünkü koronavirüs var." çağrısında bulundu.
Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin ve eşinin de alınan kararlara uyduğunu, evlerindeki odanın birini çalışma ofisine dönüştürdüğünü söyledi.
Toplantılarını ve görüşmelerini görüntülü olarak gerçekleştirdiğini belirten Uğur, "Bu salgından korunmak için devletimiz gerekli tüm önlemleri alıyor. Lütfen bizler de tavsiyelere uyalım, hatta uymayanları da uyaralım. Çünkü Güney Kore ve Çin'in salgını kontrol altına alması, dışarı çıkmayarak ve insanların talimatlara uymasıyla gerçekleşti. Lütfen sağlığımız ve geleceğimiz için evde kal Türkiye, evde kal Burdur." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, Türkiye, Burdur, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Milletvekilinin minik kızından 'Evde kal Türkiye' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Halk sağlığı uzmanı, Türkiye’deki virüs kaynaklı ölüm hızını paylaştı Haberler
Halk sağlığı uzmanı, Türkiye'deki virüs kaynaklı ölüm hızını paylaştı
Esed rejimi, Suriye’de koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu Haberler
Esed rejimi, Suriye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu
Fransa’da son 24 saatte 292 kişi koronadan öldü Haberler
Fransa'da son 24 saatte 292 kişi koronadan öldü
3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı Haberler
3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul’da parti düzenlediler Haberler
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul'da parti düzenlediler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha

Son Dakika Güncel Haberleri

22:18: Kayseri'de taksilerin çalışma düzenine 'koronavirüs' ayarı - Haber 22:18: Samsun'da Vefa Sosyal Destek Merkezine 20 bin 793 çağrı geldi - Haber 22:18: İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Haber 22:14: New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı - Haber 22:14: İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı - Haber 21:54: Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 - Haberler 20:34: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi - Haber 20:10: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var - Haber 19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi - Haber 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:02: İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti - Haber