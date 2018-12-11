Milletvekilinin Vefat Eden Babası Toprağa Verildi

11 Aralık 2018 Salı 14:33



11 Aralık 2018 Salı 14:33

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Halil Menekşe, son yolculuğuna uğurlandı.Menekşe için Ali Bey Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen kıldırdı.Milletvekili Menekşe ve aile üyeleri, burada taziyeleri kabul etti.Cenaze, kılınan namazın ardından Taşlıbel Mezarlığında toprağa verildi.Cenaze törenine, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Rauf Yanar, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.