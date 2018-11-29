Milletvekilleri Başhekim Fatih Doğan ile Bir Araya Geldi

29 Kasım 2018 Perşembe 12:35



29 Kasım 2018 Perşembe 12:35

AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ile bir araya geldi.AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve parti yönetimi ile birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Milletvekili Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, hastanede verilen hizmetlerle ilgili bilgiler aldı.Başhekim Fatih Doğan'dan hastanede verilen hizmetlerle alakalı bilgiler alan Milletvekili Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, sağlık hizmetleri anlamında Adıyaman'ın oldukça güzel hizmetler aldığını vurguladı. - ADIYAMAN