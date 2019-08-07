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Milletvekilleri çevre sorunları hakkında bilgi aldı

Hatay milletvekilleri İskenderun Çevre Koruma Derneğini (İÇKD) ziyaret ederek bölgedeki çevre sorunları hakkında dernek yetkililerinden bilgi aldı.

07.08.2019 13:39 Milletvekilleri çevre sorunları hakkında bilgi aldı
Hatay milletvekilleri İskenderun Çevre Koruma Derneğini (İÇKD) ziyaret ederek bölgedeki çevre sorunları hakkında dernek yetkililerinden bilgi aldı.
Dernek binasındaki ziyarette, canlı hayvan sevkiyatı, maden ocakları, ağaçtan yoksun kalmış alanlar, sanayi kuruluşlarının baca gazı emisyonları ve çevre sağlığı açısından yaratabileceği olumsuz etkiler konuşuldu.
Ziyarete, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı birlikte katıldı.

Milletvekili, İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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