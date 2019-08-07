Milletvekilleri çevre sorunları hakkında bilgi aldı

Hatay
milletvekilleri İskenderun
Çevre Koruma Derneğini (İÇKD) ziyaret ederek bölgedeki çevre sorunları hakkında dernek yetkililerinden bilgi aldı.
Dernek binasındaki ziyarette, canlı hayvan sevkiyatı, maden ocakları, ağaçtan yoksun kalmış alanlar, sanayi kuruluşlarının baca gazı emisyonları ve çevre sağlığı açısından yaratabileceği olumsuz etkiler konuşuldu.
Ziyarete, AK Parti Hatay Milletvekili
Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı birlikte katıldı.