Milletvekilleri Kaya ve Dinç'ten Hakkari'de esnaf ziyareti
AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti.
13.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:46
AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti.
Kaya, Dinç ve beraberindekiler, AK Parti İl Başkalığında partililerle bir araya geldikten sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Ziyaretin ardından Kaya, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamından ziyaret etti.
Kaya'ya AK Parti MKYK Üyesi ve Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, partinin Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve partililer eşlik etti.
Kaya, Dinç ve beraberindekiler, AK Parti İl Başkalığında partililerle bir araya geldikten sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Ziyaretin ardından Kaya, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamından ziyaret etti.
Kaya'ya AK Parti MKYK Üyesi ve Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, partinin Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve partililer eşlik etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Milletvekili, Husret Dinç, AK Parti, Hakkari, Güncel
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