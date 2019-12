Milletvekilleri Kendirli ve İlhan'dan yeni yıl mesajı

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.Kendirli, mesajında, Türkiye 'nin geleceğini ilgilendiren, ülke, bölge ve dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını geride bıraktıklarını belirtti.2020 yılının umutların çoğaldığı, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını dileyen Kendirli, şöyle devam etti:"2023 hedeflerimize ve ötesine yürüyüşümüz 2020 yılında da aynı kararlılıkla devam edecek, istikrarlı büyüme ve kalkınma süreci kat kat artarak yeni başarılarla taçlanacaktır. Türkiye, kendisine inanan, güvenen ve yardım bekleyen ülkelere duyarsız kalmayarak mazlumların yanında yer almaya devam edecektir. Yeni yılın, Kırşehir'imiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, barışa, kardeşliğe, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum."Milletvekili Metin İlhan da 2020 yılının dünyada ve Türkiye'de barış, kardeşlik dolu güzel günler yaşanan, mutlu yarınların olacağı bir yıl olması dileğinde bulundu.Türkiye'de derin etkileri olan ekonomik krizin ve her açıdan halkı olumsuz etkileyen her şeyin yerini, güzel anılara, mutluluk, keyif ve refah dolu günlere bırakmasını ümit ettiğini vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:"Yeni yılda, ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan hoşgörü ve saygı çerçevesinde bir arada beraberlik ve dayanışma içinde adil olmayı, özgür düşüncenin ve barışın egemen olduğu, hak, hukuk ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda adaletin hüküm sürdüğü aydınlık bir geleceğe ulaşmayı diliyorum. Bu düşünceler ışığında 2020 yılının tüm dünya için umut dolu bir yıl olması ve her şeyin çok daha güzel olacağı mutlu bir dört mevsim yaşatması temennisiyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum."