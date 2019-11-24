Haberler » Güncel » Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı - Haber

Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı

AKP Antalya Milletvekili ve eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' ile eski ve mevcut milletvekillerine geçiş üstünlüğü sağlayacak olan yasa teklifini Meclis'e sundu. Çakarlı vekillere trafik cezası yazılmayacak, kırmızı ışıkta geçebilecek.

24.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:51

AKP ve eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, mevcut milletvekilleri ile 3 bin 500 eski milletvekilinin araçlarına geçiş üstünlüğü sağlayan ve çakar lamba takabilmelerini öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu. Sözcü'nün haberine göre, teklif yasalaşırsa eski yeni tüm milletvekilleri ambulans, itfaiye ve polis araçları gibi, trafikte öncelikli geçiş üstünlüğünü kullanabilecek, kırmızı ışıkta geçip hız sınırını aşsalar dahi ceza yazılamayacak.

"GÖREV VE HİZMET GEREKLERİ NEDENİYLE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLAR"

Teklifin 44'üncü maddesine göre, Trafik Kanun'un geçiş üstünlüğünü düzenleyen 71'inci maddesine "Görev ve hizmet gerekleri nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar" bendi eklenecek. Bu madde, ambulanslar, yangına giden itfaiye veya polis araçları gibi kritik önemdeki araçlar için trafikte geçiş üstünlüğü sağlıyor.

Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı

Milletvekili, Kemal Çelik, AK Parti, Antalya, Politika, Ekonomi, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
10:37 Essen Başkonsolosu Cebeci'den Öğretmenler Günü resepsiyonu
10:36 Amatör spor kulübünden eğitime destek
10:33 Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
10:32 "Katkı maddeli ekmekten uzak durun"
10:32 İlk ara tatilin ardından okul zili yarın çalacak
10:24 Kenan İmirzalıoğlu, Tuncel Kurtiz'le alakalı soruyu okurken duygusal anlar yaşadı
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:56 İstanbullular dikkat! Meteoroloji 2 bölgeyi saat verip uyardı
09:47 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasını yazan Rahmi Turan'dan itiraf: Kendimi affetmiyorum
09:40 Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
24.11.2019 10:37:58