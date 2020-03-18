“Milletvekilleri VIP’ten mi çıktı, kaç milletvekili umreye gitti?”
Umreden dönen milletvekillerinin koronavirüs tedbiri kapsamında 14 gün kuralına uymayıp VIP'den çıktığına yönelik iddialar konuşuluyor.
18.03.2020 04:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 04:55
Umreden dönen milletvekillerinin koronavirüs tedbiri kapsamında 14 gün kuralına uymayıp VIP'den çıktığına yönelik iddialar konuşuluyor...
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Kaynak: Dunya.com
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