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“Milletvekilleri VIP’ten mi çıktı, kaç milletvekili umreye gitti?”

Umreden dönen milletvekillerinin koronavirüs tedbiri kapsamında 14 gün kuralına uymayıp VIP'den çıktığına yönelik iddialar konuşuluyor.

18.03.2020 04:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 04:55
“Milletvekilleri VIP’ten mi çıktı, kaç milletvekili umreye gitti?”
Umreden dönen milletvekillerinin koronavirüs tedbiri kapsamında 14 gün kuralına uymayıp VIP'den çıktığına yönelik iddialar konuşuluyor...
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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