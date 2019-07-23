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Milletvekillerinden Başkan Aydın'a ziyaret

AK Parti Bursa Milletvekillerimiz Mustafa Esgin ve Zafer Işık, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret etti.

23.07.2019 21:36 Milletvekillerinden Başkan Aydın'a ziyaret
AK Parti Bursa Milletvekillerimiz Mustafa Esgin ve Zafer Işık, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Yenişehir Uluslararası Havaalanı'nın yolcu sayısında beklentilerin üzerinde seyreden artış ile ilgili memnuniyetlerin dile getirildiği görüşmede milletvekilleri, ilçede yapılacak devlet yatırımlarından Bilecik-Bursa Karayolu ile Yenişehir-İnegöl Karayollarının da kısa sürede tamamlanacağının müjdesini verdi. Ayrıca yüksek hızlı tren, Devlet yatırımları ve Belediye yatırımları konusunda çalışmaların sürdüğünü ve Belediye Başkanı Davut Aydın'a desteklerinin artarak devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Davut Aydın, Yenişehir, AK Parti, Bursa, Politika

Kaynak: İHA

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