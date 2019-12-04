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Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı

TBMM, milletvekillerinin cep telefonu faturası için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a son 2 yılda 1,6 milyon lira ödedi.

04.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:35

Meclis Başkanlığı, milletvekillerine ait bin 146 ayrı cep ve sabit telefon hattının fatura ücretlerinin, TBMM tarafından ödendiğini açıkladı. Üç ayrı operatörden hizmet alan TBMM, son 2 yılda toplam 1,6 milyon lira fatura bedeli ödedi.

OPERATÖRLER ÖDENEN ÜCRETLER

Sözcü'de yer alan habere göre, Turkcell'i kullanan 516 vekil için 1 milyon 120 bin 834 lira ödeme yapıldı. Vodafone hattını kullanan 50 vekil için ise 47 bin 541 lira ödendi. Türk Telekom abonesi olan 580 hat için de 465 bin 757 lira ödenirken, toplam fatura 1 milyon 635 bin lira oldu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'nün bu konudaki önergesini cevaplandırdı.

2 YILDA BİR İHALE YAPILIYOR

Meclis, milletvekillerinin GSM ses ve SMS hizmetleri için 2 yılda bir ihale yöntemiyle hizmet de alıyor.

2019-2021 dönemi için yapılan sözleşmeye göre vekil hatlarına 5000 dk grup içi görüşme, 1000 dk her yöne, 1000 SMS ve 20 GB internet hakkı da verildi.

Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı

Türk Telekom, Politika, Ekonomi, Güncel


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