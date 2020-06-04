Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'ndan açıklama

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Zaten çıktığım günden itibaren 'bu bir teneffüs' dediğim için bu karar bana hiçbir şekilde sürpriz olmadı, şaşkınlık yaratmadı.

04.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:15
Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Zaten çıktığım günden itibaren 'bu bir teneffüs' dediğim için bu karar bana hiçbir şekilde sürpriz olmadı, şaşkınlık yaratmadı." ifadesini kullandı.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürdülmesine
'nun karara ilişkin yaptığı videolu değerlendirme, tarafından paylaşıldı.
Açıklamasında, seçildiği günden itibaren kendisini hep milletin emrinde hissettiğini belirten Berberoğlu, dakikalar önce TBMM'de milletvekilliğinin düşürülerek, bir anlamda kalan infazının tamamlanmasına karar verildiğini anımsattı.
"Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım" diyen Berberoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Zaten çıktığım günden itibaren 'bu bir teneffüs' dediğim için, bu karar bana hiçbir şekilde sürpriz olmadı, şaşkınlık yaratmadı. Çünkü Türkiye'de benim çıktığım günden bu güne demokrasi koşullarında herhangi bir düzelme yok. Dolayısıyla bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla saf dillik olurdu. Bu açıklamayı CHP Genel Merkezi'nde yapıyorum. Zaten Genel Başkanımızın geçen hafta ifade ettiği üzere, demokrasi için bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder. Bende bu bilinçteyim ve bu vicdan rahatlığı içinde, Meclis'te yaptıklarım ve yapamadıklarımdan dolayı hepinizden helallik istiyorum. 5 yıl müddetle belki siyaset yasağı uygulanacağı için karşınızda olamayabilirim ama bilin ki her zaman CHP'liyim, CHP'de kalacağım."
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı. Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu’ndan açıklama

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Enis Berberoğlu, Güncel, Haber

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