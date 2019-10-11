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Milley ile Güler telefonda Suriye'yi görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'deki durumu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

11.10.2019 03:36Milley ile Güler telefonda Suriye'yi görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'deki durumu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, dün Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile telefonda görüştü." ifadesini kullandı.
Türkiye ile ABD'nin NATO'nun iki kilit üyesi olarak güçlü askeri ilişkilerini devam ettirdiğine vurgu yapan Halfhill, "İki askeri lider, Suriye'deki güvenlik durumunu ve bölgede Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini ele aldı." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunmuştu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında da mevkidaşına bilgi verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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