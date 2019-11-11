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Milli Ağaçlandırma Günü (1)

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Van'da 70 bin fidan dikildi.

11.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:48
Tarım ve Orman Bakanlığınca genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, 'da 70 bin fidan dikildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde saat 11.11'de başlatılan fidan dikim etkinlikleri başladı.
Tüm Türkiye'de eş zamanlı başlatılan etkinliklerden biri de Van'ın Edremit ilçesindeki Kurubaş Mevkisi'nde yapıldı.
Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte 70 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidan dikim etkinliğine 6 bin kişinin katıldığını söyledi.
Vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Bilmez, "İnşallah bugün ilimizde dikilen fidanlarla birlikte orman varlığımız daha da artacak. Bu fidanlar inşallah bölgemizde kardeşliğin, huzurun ve birliğin sembolü olacak. Fidanlar çocuklar tarafından dikiliyor. Bu, aynı zamanda çocukların hayalleri ve umutları olarak da dikiliyor. İnşallah bu fidanlarla çocuklarımızın hayallerini, umutlarını da yeşerteceğiz." dedi.
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da etkinliğin tüm Türkiye'de eş zamanlı başladığını anımsatarak, "Bu etkinlik inşallah çocuklarımızın daha güzel nefes almasına da vesile olacak. Çocuklarımız ve gençlerimizle yoğun ilgi gösterdik. Her okul adına küçük bir orman oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından vatandaşlar 70 bin fidanı toprakla buluşturdu.
Milli Ağaçlandırma Günü (1)

Türkiye, Van, Güncel

Kaynak: AA


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