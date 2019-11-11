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Milli Ağaçlandırma Günü

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Malatya'da fidanlar toprakla buluştu.

11.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:38Milli Ağaçlandırma Günü
Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 'da fidanlar toprakla buluştu.
Malatya Valisi Baruş, Orduzu Tabiat Parkı'nda fidan dikiminden önce yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen fidan dikim kampanyasının kentte hayat bulmasına katkı verenlere teşekkür etti.
Geleceğin teminatı olan gençlerin ve çocukların ağaç ve doğa sevgisinin kendilerini umutlandırdığını belirten Baruş, şöyle devam etti:
"Fidan nefestir, fidan temiz hava teneffüs etmemizi sağlayan doğanın en güzel nesnesidir. Fidan ve yetişen ağaçlar sayesinde havamız temiz olacak. Çocuklarımız temiz hava soluyacak. Fidan sudur, fidan çektiği yağmurlarla toprağımıza su sağlayan nesnedir. Bu su sayesinde topraklarımız bereketlenir, verimli hale gelir. Bugün kentte dikeceğimiz 200 bin fidan, ülke genelinde dikilecek 14 milyon fidan büyüyecek, geleceğimize umut getirecek."
Malatya Büyükiehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Bu ağaçlar geleceğimize nefes olacak, sağlıklı ve mutlu nesillerin yetişmesine vesile olacak. Biz Türkiye'nin orman bakımından zengin bir ülke olmasını arzu ediyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Gürkan, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Malatya Baro Başkanı Enver Han, İnönü Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdür Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Malatya Valisi, Malatya, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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