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Milli Ağaçlandırma Günü

Şanlıurfa'da, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında yaklaşık 300 bin fidan dikildi.

11.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:04
'da, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında yaklaşık 300 bin fidan dikildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye genelinde 11 Kasım'da saat 11.11'de 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşacağı "Geleceğe Nefes" kampanyası çerçevesinde Kampüs Okulları mevkisinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, öğretmen ve öğrenci katıldı.
Kentin 25 farklı noktasında organize edilen etkinlik kapsamında zeytin ağırlıklı yaklaşık 300 bin fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor.
Milli Ağaçlandırma Günü

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA


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