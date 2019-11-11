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Milli Ağaçlandırma Günü

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde, İstanbul Adliyesinde de bin adet çam fidanı dağıtımı yapıldı.

11.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:58Milli Ağaçlandırma Günü
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde, Adliyesinde de bin adet çam fidanı dağıtımı yapıldı.
Seferberlik kapsamında, fidan dağıtımı için 'daki İstanbul Adalet Sarayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerince fidan dağıtımı standı kuruldu. Bin adet çam fidanı, denetimli serbestliği olan yükümlü ve hükümlüler tarafından, adliyedeki vatandaş ve görevlilere dağıtıldı.
Türkiye genelinde, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında dağıtılan fidanlar, bir çok yerde düzenlenen etkinliklerle toprağa dikildi.

Çağlayan, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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