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Milli Ağaçlandırma Günü

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Osmaneli ve Bozüyük'te fidan dikildi.

11.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:12Milli Ağaçlandırma Günü
Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında ve 'te fidan dikildi.
Nehri kenarında bulunan alanda bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, öğrencilerle birlikte 6 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.
Programda konuşan Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Türkiye genelinde önemli bir çalışmaya imza atıldığını, Osmaneli'nde de bu projeye destek olunduğunu belirtti.
Fidan dikiminin değerli olduğunu aktaran Yavuz, şöyle konuştu:
"Peygamberimiz 'kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz.' diye buyurmuş. Bu kapsamda geleceğimize, torunlarımıza güzel bir çevre, sağlıklı bir çevre bırakmak için böyle bir projeye destek verdik."
Yavuz, emeği geçen tüm ekiplere ve katılımcılara teşekkür etti.
Belediye Başkanı Münür Şahin de, belediye olarak bugüne kadar 160 bin fidanı toprakla buluşturduklarını, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında da çalışmalara destek verdiklerini söyledi.
- Bozüyük
Bozüyük'ün Küme Evler mevkisinde yapılan fidan dikiminde belirlenen alana 4 bin fidan dikildi.
Etkinliğe, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkan Vekili İlter Kalkan, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay da katıldı.

Osmaneli, Sakarya, Bozüyük, Güncel

Kaynak: AA

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