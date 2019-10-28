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Milli antrenör kazada hayatını kaybetti

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı (40), Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik kazası geçirdi.

28.10.2019 12:15Milli antrenör kazada hayatını kaybetti
Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı (40), Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik kazası geçirdi. Antrenör Karlı kazada hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay bugün sabah saatlerinde Aydın-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Hasan Karlı idaresindeki 48 ABA 465 plakalı cip Germencik gişeleri mevkindeki bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan sporcu Merve Sağlam (20) 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aydın Atatürk Devlet Hatanesi'ne kaldırıldı.
(Murat Uçkaç/İHA)

Germencik, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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