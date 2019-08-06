Milli antrenörün cenazesini köpeği 'Kropi' ile bekledi

ANTALYA'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren yelken milli takım antrenörü Cemal Özdiyar'ın ablası, cenazeyi adli tıp kurum önünde kardeşinin3 yıldır yanından ayırmadığı 'Kropi' adlı köpeğiyle almaya geldi.Alanya ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Abla Emel Saygın, cenazeyi almak için adli tıp morguna, Özdiyar'ın üç yıldır ilgilendiği 'Kropi' isimli köpekle geldi. Saygın ve diğer yakınlarının "Baban nerede? Çok mu özledin babanı? O seni çok severdi" diyerek başını okşadığı Kropi, morgun kapısının önünden hiç ayrılmadı.Kardeşinin yalnız yaşadığını belirten Emel Saygın, "Köpeğiyle 3 yıldır birlikte yaşıyordu. Birbirlerine yoldaş olmuşlardı. Köpeği de burada son defa veda edecek" dedi.Özdiyar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İzmir'in Karşıyaka ilçesine götürüldü.