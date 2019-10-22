Milli ara Göztepe'ye yaramıyor

Göztepe, milli maçlar nedeniyle verilen araların ardından yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor.



Göztepe, milli araların ardından oynadığı maçlarda kazanamıyor. Sarı-kırmızılı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen araların ardından yaptığı son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İzmir ekibi, geçen sezon Türkiye'nin İsveç'e 1-0 yenildiği milli maçın ardından Başakşehir'e 2-0 yenilmişti. Bu sezon ise Türkiye'nin Andorra'yı 1-0, Moldova'yı 4-0 yendiği milli maçların ardından deplasmanda Rizespor ile 0-0 berabere kalmıştı. Rizespor'la 0-0 berabere kalınan maçın ardından 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alarak yenilmeme serisi yakalayan Göztepe, yine bir milli maç dönüşü söz konusu özelliğini kaybetti. Sarı-kırmızılılar, son olarak Türkiye'nin Arnavutluk'u 1-0 yendiği ve Fransa ile 1-1 berabere kaldığı milli maç arasının dönüşünde yine Başakşehir'e 2-1 kaybetti. - İZMİR

Kaynak: İHA