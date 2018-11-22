Milli Aranın Ardından Süper Lig Heyecanı Başlıyor

Milli maçlardan dolayı ara verilen liglerde heyecan bu hafta başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış maçında Galatasaray
ile Konyaspor
karşılaşacak.
Milli aranın sona ermesiyle Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Lig'de son olarak maçlar 11 Kasım Pazar günü oynanmış ve 12 günlük bir ara verişmişti. Ligde 13. hafta yarın 20.30'da oynanacak Galatasaray-Konyaspor müsabakasıyla başlayacak. Bu karşılaşma Konyaspor'un başına 3. kez geçen Aykut Kocaman
'ın bu sezonki ilk maçı olacakken, Galatasaray'da Fatih Terim
'in cezası devam ediyor.
4 ay milli ara yok
Yeni düzenlenen UEFA Uluslar Ligi sistemine göre ülkeler sezon başından bu yana hemen hemen her ay aralarında maç yapmış ve bu durumda milli araların çok olmasına sebep olmuştu. 20 Kasım
Salı günü oynanan son UEFA Uluslar Ligi müsabakalarının ardından 4 ay kadar milli maçlar oynanmayacak ancak Spor Toto Süper Lig'de 24 Aralık
itibariyle takımlar devre arasına girecek.
Spor Toto Süper Lig'de milli aradan sonra oynanacak 13. haftanın maçları şöyle:
Yarın
20.30 Galatasaray - A. Konyaspor
24 Kasım Cumartesi
13.30 BB Erzurumspor
- Antalyaspor
16.00 A. Alanyaspor
- Kayserispor
19.00 MKE Ankaragücü
- Beşiktaş
25 Kasım Pazar
13.30 DG Sivasspor
- Çaykur
Rizespor
16.00 Akhisarspor - Bursaspor
19.00 Trabzonspor
- Fenerbahçe
19.00 Kasımpaşa
- E. Yeni Malatyaspor
26 Kasım Pazartesi
20.00 Göztepe - M. Başakşehir
- İSTANBUL
22 Kasım 2018 Perşembe 10:31