Haberler » Güncel » Milli atıcı Çağla Baş, AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Milli atıcı Çağla Baş, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:34Milli atıcı Çağla Baş, AA
Paralimpik milli atıcı Çağla Baş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
, ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan ve 2020 Paralimpik Oyunları'na da katılma hakkı kazanan milli sporcu Çağla Baş, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde tercih yaptı.
Çağla, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy kullandı.
Oylamanın ardından fotoğraflar hakkında değerlendirmede bulunan Çağla Baş, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.
Çağla, fotoğraflardan bazılarının çok etkileyici olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye, Avrupa, Tokyo, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42 "Hamarat Nineler Yarışıyor" - Haber
16:42 Libya Başbakanı Serrac, İçişleri Bakanıyla güvenlik koordinasyon toplantısı yaptı - Haber
16:42 Hatay'da tefecilik operasyonunda 3 gözaltı - Haber
16:42 Saklıkent Kayak Merkezi sezona hazırlanıyor - Haber
16:41 DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:43:16