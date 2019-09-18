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Milli atıcı Murat İlbilgi, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu

İtalya'nın Lonato Del Grada kentinde düzenlenen Trap (Plak Atışı) Avrupa Şampiyonası'nda Atıcılık milli takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Murat İlbilgi ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

18.09.2019 10:45Milli atıcı Murat İlbilgi, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
İtalya'nın Lonato Del Grada kentinde düzenlenen Trap (Plak Atışı) Avrupa Şampiyonası'nda Atıcılık milli takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Murat İlbilgi ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Başarılı sporcu Avrupa Şampiyonluğu'nu rekor ile taçlandırdı.
Avrupa rekoru kırdı
Genç erkekler kategorisinde mücadele eden milli sporcu, eleme atışlarında 125/118 puan atarak 2. sırada final etabına yükseldi. Final etabında da rakiplerine açık ara fark atan İlbilgi, 50/47 isabetli atış gerçekleştirdi. Başarılı sporcu yaptığı skor ile gençler Avrupa rekorunu da kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Üst üste 2. kez
Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı sporcu 2018 yılında düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı atışları ile Avrupa Şampiyonu olmuştu. İlbilgi, 2019 yılında Avrupa rekoru kırarak elde ettiği şampiyonluk ile üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Başarılı sporcu elde ettiği şampiyonluklar ile spor otoriteleri tarafından geleceğin olimpiyat şampiyonu olarak gösterildi.
(İHA)

İtalya, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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