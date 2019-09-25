Milli atlet batuhan buğra eruygun, tramvayı geçti

Fenebahçe'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun, İBB'nin Avrupa Spor Haftası kapsamında Metroda Spor Var organizasyonunda tramvayla yarışarak galip geldi.

Türk Atletizm tarihinde 110 metre engelli branşını 14 saniyenin, 60 metre engelli branşını 8 saniyenin altında koşabilen ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Fenebahçe'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2015 yılından bu yana kutladığı Avrupa Spor Haftası kapsamında Metroda Spor Var organizasyonuyla bir bir ilke daha imza attı.

Avrupa Spor Haftası kapsamında, 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Spor Haftası Elçiler Toplantısı'na (European Week of Sports Ambassadors Meeting) katılarak spor elçisi seçilen Batuhan Buğra Eruygun, tramvaya karşı veriği mücadeleyi kazandı. İstanbul'un eşsiz güzelliklerinin arasında İBB mecralarından ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak farkındalık videoları ile İstanbulluları harekete geçirmeyi ve spor yapmaya teşvik etmek için için sahneye çıkan Batuhan Buğra Eruygun, Eminönü Tramvay Durağı'ndan Karaköy Durağı'na kadar olan güzergahta Galata Köprüsü üzerinden de geçerek yarıştığı tramvayı geçmenin mutluluğunu yaşadı.

BATUHAN BUĞRA ERUYGUN: "SINIRLARIMI ZORLADIM"

Batuhan Buğra Eruygun, yaptığı açıklamada, " İstanbul'un en güzel saatlerinde, İstanbul'un tüm simgelerinin arasında Galata Köprüsü'nde koşmanın verdiği mutluluğu tarif edemem. Doğduğum büyüdüğüm şehirde herkese nasip olmaz diye düşünüyorum böylesi keyifli bi koşu. Onun haricinde Metro İstanbul ile yaptığımız etkinlik Avrupa çapında da büyük öneme sahip. İnsanları harekete geçmeyi teşvik etmek adına sıra dışı bir yarış organize ettik. Daha önce dünyanın en hızlı arabalarından biriyle yarıştıktan sonra metrodan pek çekinmemiştim taki güzergahı görene kadar. Ben sprinterim 110 m koşuyorum tramvay ile yarışımız 2 durak arası 500 metreydi. Benim için uzun tramvay için çok kısa bir mesafe aslında. Son ana kadar tramvayya başa baş gidiyorduk. Çok küçük bir farkla Eminönü'nden başlayan yarışta Karaköy durağına önce vardım. Sonrasında yarım saat Galata Köprüsü'ne yattım diyebilirim. Tramvayı bilmem ama ben gerçekten sınırlarımı zorladım. Çok güzel etkiler alıyoruz. Bu emeğimize değdiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra bu farkındalık çalışmamızla Avrupa Birliği'nin elçiler bazında çalışmalarında verdikleri ödüle aday olduk. Önümüzdeki sene Avrupa komisyonundan o ödülü alıp ülkemize getirmek istiyoruz. Sporculuğumun yanında ülkeme bu platformlarda da temsil etmek benim için büyük gurur. Halkımızın beni sevip desteklediğine inanıyorum. Bende bu desteğe ve sevgiye, ülkemizi olimpiyatlarda temsil ederek karşılık vermek istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Koşu anı

-İzleyenlerden görüntüler

-Tramvayı geçme anı

-Genel detaylar





- İstanbul