Haberler » Güncel » Milli atlet Mizgin Ay, Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor - Haber

Milli atlet Mizgin Ay, Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor

Milli atlet Mizgin Ay, İstanbul'da düzenlenecek Balkan Büyükler Salon Şampiyonası'na hazırlanıyor.

12.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:00Milli atlet Mizgin Ay, Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet Mizgin Ay, 'da düzenlenecek Balkan Büyükler Salon Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Ailesiyle 'nın ilçesinde yaşayan ve Bartın Üniversitesinde öğrenim hayatına devam eden Mizgin Ay, cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek Balkan Büyükler Salon Şampiyonası'nda 60 metrede altın madalyaya koşacak.
Mizgin, yaptığı açıklamada, Dünya Atletizm Birliği'nin, 13-15 Mart'ta Çin'in Nanjing kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladığını anımsattı.
Hafta sonu İstanbul'daki yarışlara hazırlandığını belirten Mizgin Ay, "Benim bugünlere gelmemde çok büyük emekleri olan antrenörüm Muhsin Soysal hoca eşliğinde 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlara dönük çalışmalarımızı planladık. Bu çalışmalara hız veriyorum. Bir yandan da diğer yapılan yarışmalara hazırlanıyorum. Olimpiyatlardan mutlaka madalya ile döneceğim. Buna adım gibi eminim. Kırdığımız rekorlar da beni motive ediyor. Değerli antrenörüm Muhsin hoca bana çok cesaret ve taktikler veriyor. Orada ülkemin ay yıldızlı bayrağını göndere çektireceğim." dedi.

Beypazarı, İstanbul, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 19:46:28