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Milli atlet Salih Korkmaz, olimpiyat vizesi aldı

Milli atlet Salih Korkmaz, Belarus'ta katıldığı Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

24.08.2019 10:42 Milli atlet Salih Korkmaz, olimpiyat vizesi aldı
Milli atlet Salih Korkmaz, Belarus'ta katıldığı Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki sporcu, Belarus'un başkenti Minsk'te katıldığı şampiyonada 20 kilometre yürüyüşte 1.20.34'lük derecesiyle olimpiyat vizesi aldı.
Salih Korkmaz, ayrıca kendisine ait büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorlarını da geliştirmeyi başardı. Korkmaz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden 10'uncu Türk atlet oldu.
Öte yandan bir diğer milli atlet Şahin Şenoduncu ise 1.23.40 ile organizasyonu tamamladı.

Salih Korkmaz, Belarus, Spor

Kaynak: AA

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