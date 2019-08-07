Haberler» Spor» Haber

Milli atlet Toptaş Norveç'te Türkiye'yi temsil edecek

Karslı Milli atlet Tuğba Toptaş, 08-11 Ağustos 2019 tarihleri arasında Norveç'te yapılacak olan Avrupa Takımlar Şampiyonası 1.Lig yarışmasına katılmak üzere Kars'tan ayrıldı.

07.08.2019 12:47 Milli atlet Toptaş Norveç'te Türkiye'yi temsil edecek
Karslı Milli atlet Tuğba Toptaş, 08-11 Ağustos 2019 tarihleri arasında Norveç'te yapılacak olan Avrupa Takımlar Şampiyonası 1.Lig yarışmasına katılmak üzere Kars'tan ayrıldı.

Milli atlet hocası Bahattin İnce ile birlikte İstanbul'a İstanbul'da yarışmanın yapılacağı Norveç'e gitti. Tuğba Toptaş, 800 metrede kendisinden büyük yarışmacılarla dereceye girmek için mücadele edecek.

Norveç'te takım olarak yarışacak olan Tuğba Toptaş, 800 metrede Türkiye'ye en yüksek puanı almak için mücadele edecek. - KARS

Türkiye, Norveç, Kars, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:53   Eurocup MVP'si Will Thomas, Zenit'te! | Transfer haberleri...
13:44   Pınar Karşıyaka'da yabancılar haftaya geliyor
13:32   Servet Çetin: "Sivasspor ligde olmazsa olmaz"
13:29   Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Aboubakar için resmi açıklama
13:24   Altay'ın tesellisi iyi futbol
13:23   Kerem Gönlüm resmen açıklandı!
13:20   Yeni Malatyaspor, Partizan maçının taktiğini çalıştı