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Milli atlet Yasmani Copello finalde

Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 400 metre engelli yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, adını finale yazdırdı.

28.09.2019 18:36Milli atlet Yasmani Copello finalde
Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 400 metre engelli yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, adını finale yazdırdı.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde erkekler 400 metre engelli yarı finalinde piste çıkan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.39'luk derecesiyle serisini 2. sırada bitirerek finale kaldı.
Bu kategoride final yarışı, 30 Eylül Pazartesi günü TSİ 22.40'ta yapılacak.

Spor

Kaynak: AA

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