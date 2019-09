Milli atletin hedefi zirveye koşmak

Türkiye'de elde ettiği derecelerinin yanı sıra atletizmde Avrupa ikinciliği ve Balkan Şampiyonluğu bulunan milli sporcu Melike Malkoç, Portekiz 'de düzenlenecek "Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası Yarışmaları"nda zirvedeki yerini alarak başarılarına yenisi eklemek istiyor.Genç atlet, ilkokul yıllarında beden eğitimi öğretmeni Utku Duman tarafından keşfedilerek ailesinin de desteğiyle atletizme yöneldi.Kısa sürede kendini geliştiren Melike, çeşitli kategorilerde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra gençler kategorisinde 100 ve 200 metrelerde Avrupa ikinciliği ile 60 metrede Balkan ikinciliği ve yıldızlar kategorisinde Balkan şampiyonluğuna ulaştı.Çalışmalarını Zonguldak'ta sürdüren milli atlet, 21 Eylül'de Portekiz'de gerçekleştirilecek "Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası Yarışmaları"nda iyi bir derece koşarak zirvedeki yerini almayı hedefliyor."En iyisini başarabilmek için çok çalışıyorum"Melike Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasığında yırtık oluştuğunu ve uzun süren bir sakatlık dönemi geçirdiğini söyledi.Dört ay boyunca hiçbir çalışma yapamadığını anlatan Melike, "Sakatlığım 7 ay sürdü ve tedavimi oldum. İyileştikten sonra ufak bir kulüp yarışına katıldım, orada birinci oldum." diye konuştu.Melike, eski formunu yakalayabilmek için çok çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Toparlanma sürecim biraz uzun sürdü. Form antrenmanları değil de sakatlanmamaya yönelik antrenmanlar yapıyoruz. Yeni sezonda daha iyi antrenmanlarla inşallah her şey benim için daha güzel olacak. Portekiz'deki şampiyona için de antrenmanlarımızı yaptık. Formumu geri getirebilmek için bu antrenmanlarda sprint ve uzun mesafe çalıştık. Umarım bundan sonra formum iyi olacak. Sakatlanmadan yarışı bitirmenin yanı sıra kendim ve kulübüm adına iyi bir dereceyle koşmayı hedefliyorum."Geçen yıl koştuğu derecenin aynısını koşmayı amaçladığını belirten Melike, "Her yarış ayrı bir heyecan oluyor. Ülkemi temsil ettiğim için çok mutlu oluyorum. İnşallah bu yarışta iyi bir derece koşacağım." ifadelerini kullandı.Melike, haftanın 6 günü 3-4 saat süren antrenmanlar yaptığını kaydederek, her zamanki gibi en iyisini başarabilmek için çok çalıştığını sözlerine ekledi.