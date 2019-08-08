Milli atletler Avrupa Takımlar Şampiyonası için Sandnes'te

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Avrupa Takımlar Kupası 1'inci Lig'de mücadele etmek için Norveç'in Sandnes kentine gitti. Ay-yıldızlı ekipte hedef Süper Lig'e yükselmek.
Avrupa Atletizm Birliği'nin Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig gruplarında toplam 4 küme olarak gerçekleştirdiği Avrupa Takımlar Şampiyonası 2 gün sürecek. 1'inci ligde güçlü rakiplerle mücadele verecek olan Türkiye, Norveç'in Sandnes kentindeki organizasyonda Süper Lig'e çıkma yarışması yapacak.
Bu yıl değişen statü sonrasında Süper Lig'in 12 takımdan 8 takıma inecek olması nedeniyle, 1'inci 3 takım yerine sadece 1 takım üst gruba çıkacak. Rusya'nın cezası nedeniyle 11 takımın yarışacağı 1'inci Lig'de yalnızca grubu şampiyon olarak tamamlayacak ekibin Süper Lig bileti alacak olması işleri zorlaştırsa da, son dönemde büyük çıkış gösteren Türkiye, ilk sıra için adı geçen ekipler arasında bulunuyor.
1'inci Lig'de Belçika, Norveç, Hollanda ve Belarus ile birlikte zirve mücadelesi yapması beklenen Türkiye'nin grubunda ayrıca şu takımlar bulunuyor: Macaristan, İrlanda, Litvanya, Portekiz, Romanya, Slovakya.
Yarın 7 branştaki yarışmalarla başlayacak olan Sandnes'teki 1'inci Lig mücadelesi, pazar günü tamamlanacak. Erkekler ve kadınlarda toplam 40 yarışma sonrasında en fazla puanı toplayan ekip, 2021'de Avrupa Takımlar Şampiyonası Süper Ligi'nde yer alma hakkını elde edecek. 11 takımlı 1'inci Lig'de son dört sırada yer alacak takımlar, cezası devam ettiği için otomatik olarak küme düşecek Rusya ile birlikte 2021'de 2'nci Lig'de mücadele verecek.
Milli Takım'ın Sandnes'te yarışacağı kadrosu ve atletlerin branşları şu şekilde:
KADINLAR
100m: Mizgin Ay
200m: Burcu Erdemir
400m: Emel Şanlı-Kırçın
800m: Tuğba Toptaş
1500m-3000m: Burcu Subatan
5000m: Yayla Kılıç
100m engelli: Şevval Ayaz
400m engelli: Elif Gören
3000m su engelli: Tuğba Güvenç
Yüksek atlama: Kadriye Aydın
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan
Üç adım atlama/uzun atlama: Tuğba Danışmaz
Gülle atma: Emel Dereli
Disk atma: Özlem Becerek
Çekiç atma: Kıvılcım Kaya-Salman
Cirit atma: Eda Tuğsuz
4x100m: Burcu Erdemir, Elif Polat, Berfe Sancak, Mizgin Ay, Şevval Ayaz, Elif Gören
4x400m: Berfe Sancak, Derya Yıldırım, Emel Şanlı-Kırçın, Elif Gören, Mizgin Ay, Elif Polat
ERKEKLER
100m: Emre Zafer Barnes
200m: Jak Ali Harvey
400m: Akın Özyürek
800m: Mehmet Çelik
1500m: Ramazan Özdemir
3000m: Ayetullah Aslanhan
5000m: Aras Kaya
110m engelli: Mikdat Sevler
400m engelli: Yasmani Copello
3000m su engelli: Turgay Bayram
Yüksek atlama: Alperen Acet
Uzun atlama: Alper Kulaksız
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
Üç adım atlama: Can Özüpek
Gülle atma: Osman Can Özdeveci
Disk atma: İrfan Yıldırım
Çekiç atma: Özkan Baltacı
Cirit atma: Ümmet Değermenci
4×100 metre: Emre Zafer Barnes, Kayhan Özer, Aykut Ay, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu, Batuhan Altıntaş
4×400 metre: Akın Özyürek, Batuhan Altıntaş, İlyas Çanakçı, Yavuz Can, Yasmani Copello, Mehmet Çelik
- Ankara