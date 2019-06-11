11.06.2019 16:08
Haberler» Spor » Haber

Milli atletler Bosna Hersek'e gitti

Milli atletler Bosna Hersek

Milli atletler, Uluslararası Atletizm Yarışmaları'na katılmak üzere Bosna Hersek'e gitti.

Milli atletler, Uluslararası Atletizm Yarışmaları'na katılmak üzere Bosna Hersek'e gitti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre organizasyon, yarın Zenica kentinde düzenlenecek.
TAF Asbaşkanı Yasin Taş'ın başkanlık ettiği kafilede 12 atlet yer alıyor.
Kafilede yer alan sporcular şunlar:
Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Muammer Demir, Yusuf Yalçınkaya, Berfe Sancak, Emel Şanlı Kırçın, Emre Dalkıran, Ayetullah Aslanhan, İslam Taşçı, Nurten Mermer, Şevval Ayaz, Tuğçe Şahutoğlu.
Kaynak: AA
Türkiye, Atletizm, Bosna - Hersek, Spor

YORUMLAR