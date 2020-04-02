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Milli atletler, çalışmalarına karantina altında devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından Düzce'ye getirilerek yurda yerleştirilen milli atletler, çalışmalarını sürdürüyor.

02.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:58
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından Düzce 'ye getirilerek yurda yerleştirilen milli atletler, çalışmalarını sürdürüyor.
Etiyopya 'da kampta olan 6 milli atlet, 4 gün önce 14 gün gözetim altında tutulacakları Necla Pekolcay Yurduna yerleştirildi.
Milli atletlere antrenman yapabilmeleri için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor malzemeleri temin edildi.
Karantina sürecinde bulunan milli atletler arasında yer alan Tuğba Güvenç, yaptığı açıklamada, kendilerine karantina sürecinde sosyal mesafeyi koruyarak antrenman yapabilme imkanı sağlayan devlet ve kurum yetkililerine teşekkür etti.
Yurtta her şeyin çok güzel olduğunu belirten Güvenç, "Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirlerine uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada her şey güzel. Sabah, öğlen ve akşam yemek veriliyor. Her gün sağlık kontrolünden geçiriliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Milli atletler, çalışmalarına karantina altında devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Etiyopya, Düzce, Spor

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Milli atletler, çalışmalarına karantina altında devam ediyor
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