Milli atletler Ukrayna'da salon şampiyonasına katılacak

Ukrayna 'nın Sumy kentinde düzenlenen Ukrayna Salon Şampiyonası'nda misafir ülke olarak yarışacak Türkiye , şampiyona için bu kente gitti.

Sumy'de 20-22 Şubat tarihlerinde arasında gerçekleştirilecek Ukrayna Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türk atletler de yer alacak. Ukrayna ve Türkiye Atletizm federasyonları arasındaki anlaşma uyarınca Ukrayna'da misafir edilecek olan takımda 21 atlet bulunuyor. TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın da bulunduğu kafile, yarışmaların ardından 23 Şubat'ta Türkiye'ye dönecek.

Ukrayna Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak olan milli atletler şöyle:

KADINLAR: Emel Şanlı-Kırçın, Elif Polat, Zülha Armutçu, Zeynep Kuran, Sudenaz Kazanççı, Aslı Atan, Fatma Arık, Yasemin Zehra Börekçi, Buse Savaşkan, Büşra Pekşirin, Aysel Yılmaz.

ERKEKLER: Baver Ateş, Tolga İpek, Atakan Güneş, İslam Taşçı, Hüseyin Ocak, Batuhan Önder, Murat Özbey, Emirhan Koş, Yunus Emre Kızıl, İlkay Aydemir.