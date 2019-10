Milli atletten Başkan Say'a teşekkür ziyareti

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen şampiyonada 2'ncilik elde ederek milli takıma seçilen Mahsum Değer, Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı ziyaret ederek teşekkür etti.TAF tarafından 21 Eylül 2019 tarihinde Kocaeli'nde düzenlenen şampiyonada 20 yaş altı erkekler kategorisinde yarışan Mahsum Değer, ikincilik elde ederek milli takıma seçilmişti. Yakalanan başarının ardından ayağının tozuyla Atletizm Milli Takım Antrenörü Hüseyin Esen ile birlikte Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı ziyaret eden Değer, sunmuş olduğu desteklerden dolayı şükranlarını iletti.Ziyarette, şampiyona ve yakalanan başarı ile ilgili Başkan Say'a bilgiler veren Hüseyin Esen, Değer'in elde ettiği başarının ardından 15 Kasım 2019 tarihinde Arjantin'de yapılacak olan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonasına katılacağını belirtti. Hazırlık çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Esen, kentimizi ve ülkeyi en iyi şekilde temsil ederek, madalya ile dönmeyi arzuladıklarını kaydetti. Bu başarının yakalanmasında her zaman yanlarında olan Başkan Say'a teşekkür eden Esen ve Değer, madalya ile döneceklerini vurguladılar.Elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Say ise, ülke adına yakalanan başarının önemine değindi. Mahsum Değer'in çok iyi bir atlet olduğunu vurgulayan Başkan Say, Arjantin'de yapılacak olan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonasında da başarı ile döneceğine yürekten inandığını vurguladı. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade eden Başkan Say, olmaya da devam edeceklerini belirtti.Ziyaret, şampiyonanın detaylarının anlatılmasının ardından hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile son buldu. - VAN