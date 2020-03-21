Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, antrenmanlarına evinde devam ediyor
Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını evinde sürdürüyor.
21.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:08
Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını evinde sürdürüyor.
Milli sporcu Aliye, "Evde kal Türkiye " çağrısına destek verdi.
Evinde ailesiyle yaptığı egzersiz hareketlerinin görüntülerini paylaşan Aliye, videolu mesajında, "Ailemle birlikte bu zorlu süreçte sağlığımızı korumak için evde egzersizlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli sporcu Aliye, "Evde kal Türkiye " çağrısına destek verdi.
Evinde ailesiyle yaptığı egzersiz hareketlerinin görüntülerini paylaşan Aliye, videolu mesajında, "Ailemle birlikte bu zorlu süreçte sağlığımızı korumak için evde egzersizlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA