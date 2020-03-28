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Milli badmintoncu Neslihan Yiğit: Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalım

aracılığıyla Türkiye'ye seslenerek 'Evde kal' çağrısında bulundu.

28.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:51
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit: Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalım
aracılığıyla Türkiye 'ye seslenerek 'Evde kal' çağrısında bulundu.

"SEVDİKLERİNİZİ RİSKE ATMAK İSTEMİYORSANIZ, LÜTFEN EVDE KALIN"

Kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan Neslihan Yiğit, "Ülkemizdeki koronavirüs salgını her geçen gün daha fazla artmakta ve daha fazla can kaybı yaşamaktayız. Bizler bu süreci bir an önce durdurmak istiyorsak, devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalmak zorundayız. Sizler de sevdiklerinizin hayatlarını riske atmak istemiyorsanız, lütfen evlerinizde kalın" ifadelerini kullandı.

Bu arada, genç badmintoncu, koronavirüs salgınına karşı sosyal medya üzerinden yeni bir 'challenge' da başlattı. Tüm arkadaşlarının güzel bir mücadele içinde olduğunu dile getiren Neslihan Yiğit, tuvalet kağıdı rulolarını üst üste koyup üzerinden atladı. Yiğit'in başlattığı akıma sporcular yoğun ilgi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Neslihan Yiğit'in açıklamaları

Evde spor yapması

Yiğit'in başlattığı 'challenge'


- Sporcu
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Kaynak: DHA

Etiketler: Neslihan Yiğit, Türkiye, Spor

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Haberler ›› Spor ››Milli badmintoncu Neslihan Yiğit: Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalım - Spor
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