18.06.2019 15:17
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Milli Badmintoncudan gümüş madalya

Milli Badmintoncudan gümüş madalya

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Ayça Özgür, Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda Türk Milli Takımı'nı temsil eden Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketi Ayça Özgür, yurda madalyayla döndü. Toplam 177 sporcunun boy gösterdiği turnuvanın tek bayanlar kategorisinde mücadele eden Özgür, rakipleri karşısında birbirinden önemli galibiyetler elde ederek adını finale yazdırdı. Finalde iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen rakibini mağlup etmeyi başaramayan Özgür, turnuvayı ikincilik kürsüsünde tamamladı. Gümüş madalya kazanmanın mutluluğunu yaşayan genç sporcu, iddialı yükselişini gelecek turnuvalarda sürdürmeyi hedefliyor.

Yarıştığı uluslararası müsabakalar ile tecrübe kazanan başarılı sporcuyu yürekten kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, spor alanında yaptıkları yatırımların meyvelerini almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: Bültenler
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