04 Nisan 2019, 11:38
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Milli Badmintoncular Olimpiyat Kotası İçin Finlandiya'da

Milli Badmintoncular Olimpiyat Kotası İçin Finlandiya

Finlandiya'nın Vantaa kentinde 04-07 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran müsabakalarından Yonex Finnish Açık 2019 Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi 6 Badmintoncu temsil edecek.



Finlandiya'nın Vantaa kentinde 04-07 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran müsabakalarından Yonex Finnish Açık 2019 Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi 6 Badmintoncu temsil edecek.

352 sporcunun madalya mücadelesi vereceği turnuvada Türk Milli Takımı'nda yer alan Badmintoncular şöyle:

Tek kızlar kategorisinde Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Tek erkekler kategorisinde Emre Lale ve çift kızlar kategorisinde Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin.

- İstanbul Finlandiya, Spor
Kaynak: DHA



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