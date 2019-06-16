16.06.2019 19:54
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Milli badmintonculardan 7 madalya

Milli badmintonculardan 7 madalya

Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda madalya kazanan sporcular şunlar:
Altın madalya
Çift kızlar: Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin
Karışık Çiftler: Taha Emirhan Budak-Yasemen Bektaş
Gümüş madalya
Tek kızlar: Ayça Özgür
Çift erkekler: Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç
Bronz madalya
Tek erkekler: Hasan Berkay Günbaz, Nurullah Saraç
Tek kızlar: Cansu Erçetin
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, yaptığı açıklamada, 17 Yaş Altı Milli Takımı'nı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı. Her milli badmintoncunun geleceğin olimpiyat sporcusu olduğunun altını çizen Özmekik, desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.
Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, Gümüş, Spor

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