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Milli badmintonculardan Balkan şampiyonluğu

Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda takım müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı.

13.09.2019 14:12Milli badmintonculardan Balkan şampiyonluğu
Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda takım müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Perushtica kentinde süren şampiyonanın ikinci gününde milliler, finalde Romanya'yı yenerek zirveye çıktı.
Altı ülkenin katıldığı organizasyonda milli takım, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan'ı aynı sonuçla 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Sırbistan'a 3-0 üstünlük sağlayan ay-yıldızlılar finalde Romanya'nın rakibi oldu.
Milliler, final maçından 3-1 galip ayrılarak Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Bulgaristan, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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