14.07.2019 15:26
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Milli basketbolcular sağlık kontrolünden geçti

Milli basketbolcular sağlık kontrolünden geçti

2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan 18 oyuncu, sağlık kontrolünden geçti.

2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan 18 oyuncu, sağlık kontrolünden geçti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Fulya'daki Acıbadem Sports'ta gerçekleştirilen kontrollerde aday kadroda yer alan Furkan Korkmaz, Tolga Geçim, Berk Uğurlu, Yiğit Arslan, Ege Arar, Ayberk Olmaz, Rıdvan Öncel, Muhsin Yaşar, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Semih Erden, Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal, Buğrahan Tuncer, Metin Türen, Metecan Birsen, Kartal Özmızrak ve Berkan Durmaz'a birtakım testler uygulandı.
Şampiyona, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Milliler, E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile mücadele edecek.
Kaynak: AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, basketbol, Türkiye, Spor

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