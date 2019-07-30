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Milli basketbolcular, Slovenya kampını tamamladı

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, 9 gün süren Slovenya kampını tamamladı.

30.07.2019 16:52 Milli basketbolcular, Slovenya kampını tamamladı
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, 9 gün süren Slovenya kampını tamamladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki son antrenmanını başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirdiği belirtildi.
Kranjska Gora Arena'da yaklaşık 2 saat süren idmanda 4'e 4 ve 5'e 5 hücum düzenleri üzerinde durulduğu kaydedildi.
Ay-yıldızlı kafile, Ljubljana'dan TSİ 21.00'de kalkacak uçakla yurda dönecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Slovenya, Spor

Kaynak: AA

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