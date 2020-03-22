Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Milli basketbolculardan koronavirüs için 'temizlik' ve 'evde kal' açıklaması - Spor

Milli basketbolculardan koronavirüs için 'temizlik' ve 'evde kal' açıklaması

Birkan Batuk: Evde kalalımKartal Özmızrak: Evde kalalım ve zorlu süreci beraber atlatalımCansu Köksal: Dışarıya çıkmayalım, evde spor yapalımBahar Çağlar: Resmi kaynakların uyarılarını dikkate alın Melis Gülcan: Gerekmedikçe lütfen evden çıkmayınİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,Dünyayı saran...

22.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:44
Milli basketbolculardan koronavirüs için 'temizlik' ve 'evde kal' açıklaması

Birkan Batuk: Evde kalalım

Kartal Özmızrak: Evde kalalım ve zorlu süreci beraber atlatalım

Cansu Köksal: Dışarıya çıkmayalım, evde spor yapalım

Bahar Çağlar: Resmi kaynakların uyarılarını dikkate alın

Melis Gülcan: Gerekmedikçe lütfen evden çıkmayın

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Dünyayı saran koronavirüs tehdidine karşı Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Birkan Batuk ve Kartal Özmızrak ile Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı forması giyen Cansu Köksal ve Bahar Çağlar, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

BİRKAN BATUK: EVDE KALALIM

A Milli Basketbol Erkek Takımı ve Beşiktaş Sompo Sigorta'nın tecrübeli oyuncusu Birkan Batuk, koronavirüs için kurallara uymanın önemine değinirken, "Koronavirüs nedeniyle ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Bu süreçte kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz ve bizim için gece gündüz çalışan sağlık personelimiz için lütfen tedbirlere uyalım ve evde kalalım. İyi uyuyalım iyi beslenelim ve kendimize çok dikkat edelim" şeklinde konuştu.

KARTAL ÖZMIZRAK: LÜTFEN EVDE KALALIM VE BU ZORLU SÜRECİ BERABER ATLATALIM

Darüşşafaka Tekfen'in genç oyuncusu Kartal Özmızrak ise, "Koronavirüs nedeniyle el ve vücut temizliğime dikkat ediyor, çok gerekmedikçe dışarıya çıkmıyor ve evimize misafir kabul etmiyoruz. Bununla birlikte uyku ve beslenme düzenimize dikkat ediyoruz. En önemlisi de moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve yetkililerimiz sürekli yeni açıklamalarda bulunuyor. Siz de bu açıklamalara dikkat ederek kendi ve çevrenizdekilerin sağlığını koruyabilirsiniz. Lütfen evde kalalım ve bu zorlu süreci beraber atlatalım.  Spor Bakanlığımızın erteleme kararı nedeniyle de sevindik çünkü hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değildir. Son olarak da hastalarımıza acil şifalar, kayıplarımız için de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

CANSU KÖKSAL: HERKES KENDİSİNE DİKKAT ETSİN

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu ve Fransa ekibi USO Mondeville'de forma giyen Cansu Köksal da, "Öncelikle Spor Bakanlığının aldığı karadan dolayı mutluyuz. Sağlık her şeyden çok daha önemli ve şimdi evde kalma zamanı. Ailemiz, sevdiklerimiz ve ülkemiz için bu durumu atlayacağız. Temizliğimize, beslenmemize ve uyku düzenimize dikkat edelim. Evimizde spor yapalım. Gerekmedikçe dışarıya çıkmayın. Herkes kendine çok dikkat etsin" dedi.

BAHAR ÇAĞLAR: RESMİ KAYNAKLARIN UYARILARINI DİKKATE ALIN

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu  ve Beşiktaş TRC İnşaat forması giyen Bahar Çağlar da, resmi kaynakların uyarılarını dikkate almak gerektiğini dile getirirken, "Bakanlığımızın ve federasyonumuzun sporcuların sağlığını düşünerek ligleri ertelemesinden sonra ben de evimdeyim. Hijyen kurallarına çok dikkat ediyorum. Sizler de mutlaka resmi kaynakların uyarılarını dikkate alın ve evlerinizde kalın. Ellerinizi yıkamayı asla unutmayın. Bu durumu sosyal mesafemizi koruyarak ve gerekli önlemleri alarak atlatacağız" açıklamasında bulundu.

MELİS GÜLCAN: GEREKMEDİKÇE LÜTFEN EVDEN ÇIKMAYIN

A Milli Kadın Basketbol ve Botaş Spor Kulübü oyuncusu Melis Gülcan da, bu virüsü atlatmak için evde kal mesajı verirken, "Koronavirüs salgını için ben ve aile gerekmedikçe dışarıya çıkmıyoruz. Özellikle el temizliğimize ve genel hijyenimize çok dikkat ediyoruz. Siz de gerekmedikçe lütfen evden çıkmayın. Elleriniz sık sık yıkayın. İyi beslenin ve bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Bu durumu ülke olarak atlatacağız. Sağlık Bakanlığımız ve devlet yetkilileri uyarılarda bulunuyorlar, lütfen onlara uyun. Kendinize, çevrenize ve sevdiklerinize dikkat edin. Evinizde kalın ve dışarıya çıkmayın. Bunu birlik olarak atlatalım. Maçların ertelenmesi için de Spor Bakanlığının aldığı karardan dolayı çok mutluyuz. Sağlık her şeyden önemli. Lütfen evde kal" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Birkan Batuk'un açıklamaları

-Kartal Özmızrak'ın açıklamaları

-Cansu Köksal'ın açıklamaları

-Bahar Çağlar'ın açıklamaları

Melis Gülcan'ın açıklamaları


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Cansu Köksal, Birkan Batuk, Koronavirüs, basketbol, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Ünlü boksçu Paige Vanzant’ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Spor
Ünlü boksçu Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Galatasaray’da istemişti! Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca Spor
Galatasaray'da istemişti! Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
’Ülkeme gitmek istiyorum’ diyen yıldız isme Beşiktaş’tan ret Spor
"Ülkeme gitmek istiyorum" diyen yıldız isme Beşiktaş'tan ret
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı tarih verdi Spor
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı tarih verdi
Milan’ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi Spor
Milan'ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi
Real Madrid’in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakanlığın 65 yaş kararı sonrası o isimler evden çıkamayacak Spor
Bakanlığın 65 yaş kararı sonrası o isimler evden çıkamayacak

Son Dakika Spor Haberleri

Ünlü boksçu Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu - Spor Strasbourg'da teknik direktör Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı - Spor İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı - Spor Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular: Kwadwo Asamoah - Spor Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı - Spor Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti - Spor Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde - Spor Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik - Spor Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu - Haber Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı - Spor
Loading