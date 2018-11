Milli Beka Hareketi Diyarbakır İl Başkanlığına Mehmet Aslan Getirildi

11 Kasım 2018 Pazar 15:52



Merkezi İstanbul 'da bulunan Milli Beka Hareketi Derneğinin Diyarbakır İl Başkanlığına Mehmet Sait Aslan getirildi.Merkezi İstanbul'da bulunan Milli Beka Hareketinin Diyarbakır İl Başkanlığına getirilen Mehmet Sait Aslan, her zaman devletin ve hükümetin yanında olacaklarını aktararak, tek dertlerinin halkın sorunlarını çözmek olduğunu söyledi. Diyarbakır'ın 17 ilçesine de ilçe başkanları atayacaklarını ifade eden Aslan, "Ülkemizin selameti adına her daim mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'dan Rabbim binlerce kez razı olsun. Bizler de her zaman kendisinin yanında olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz. Kendisi ülkemiz için büyük bir şanstır" dedi.Tamamen gönüllülerden oluşan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını vurgulayan Aslan, "Devlet ve millet menfaatine olan bütün projelerin, çalışmaların sonuna kadar destekçisiyiz. Tüm Türkiye 'de teşkilatlanmaya devam ediyoruz. Vatan millet aşığı bütün herkesi aramızda görmekten, aynı çatı altında toplanmaktan büyük mutluluk duyarız" diye konuştu. - DİYARBAKIR