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Milli Beka Hareketi Edremit ve Havran İlçe Teşkilatları törenle açıldı

Milli Beka Hareketi, Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesinde örgütlenerek düzenlenen törenlerle açıldı.

05.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:37 Milli Beka Hareketi Edremit ve Havran İlçe Teşkilatları törenle açıldı
Milli Beka Hareketi, Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmaları kapsamında 'in ve ilçesinde örgütlenerek düzenlenen törenlerle açıldı.

Genel başkan Murat Şahin de katıldığı törenlerde, kaybolmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerin hayata geçirilmesi ve yeni nesillere aktarılması amacıyla var güçleri ile çalışılacağı vurgulandı.

Milli Beka Hareketinin Edremit İlçe Başkanı Niyazi Mete, "Allah yar ve yardımcımız olsun, vakit Cumhur İttifakı'na destek vaktidir, Ayyıldızlı sancağımıza sahip çıkma vaktidir"diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Havran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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